Пьяный водитель без прав вылетел с дороги в Пятиречье

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В селе Пятиречье нетрезвый водитель без прав не справился с управлением и съехал с дороги. Как сообщили ТИА "Острова" в региональном ГИБДД, алкотестер показал у мужчины 1,266 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.

30 июня наряд ДПС получил сообщение о ДТП на улице Центральная. Прибывшие на место сотрудники ГИБДД обнаружили автомобиль Toyota Vista, съехавший с проезжей части. 38-летний водитель не пострадал, но у него обнаружили явные признаки опьянения: шаткую походку, невнятную речь и запах алкоголя.

Тест на алкоголь подтвердил, что водитель был пьян. Дополнительно выяснилось, что у мужчины вообще не было водительского удостоверения. Полиция составила протокол по ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ, которая предусматривает штраф в 45 тысяч рублей или арест до 15 суток. Автомобиль отправили на штрафстоянку.