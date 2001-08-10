Госавтоинспекция Сахалина выявила более 160 нарушений ПДД за сутки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудники Госавтоинспекции Сахалинской области провели масштабные профилактические мероприятия, в ходе которых было выявлено более полутора сотен нарушений правил дорожного движения. Как стало известно ТИА "Острова", благодаря оперативным действиям правоохранителей удалось предотвратить возможные аварийные ситуации, хотя за прошедшие сутки на острове не было зафиксировано серьезных ДТП с пострадавшими.

В ходе рейдов инспекторы задержали восемь водителей, решивших сесть за руль в состоянии алкогольного опьянения, а также десять автомобилистов, управлявших транспортными средствами без соответствующего права или лишённых его по решению суда. Как стало известно ТИА "Острова" в пресс-службе региональной автоинспекции, полицейские составили административные протоколы на пятерых водителей, нарушивших правила встречного движения, и на двоих, эксплуатировавших незарегистрированные транспортные средства.

К административной ответственности привлекли девять водителей за неправильную перевозку детей и шестерых - за игнорирование использования ремней безопасности. Кроме того, семерых оштрафовали за нарушение правил стоянки и требований дорожных знаков, троих - за создание помех пешеходам, а двоих - за движение на технически неисправном транспорте.