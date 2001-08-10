Тихоокеанское
информационное агентство
25 Марта 2025
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16:08, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Амурчанин нашел золото и из-за этого лишился "Мерседеса"

Амурчанин нашел золото и из-за этого лишился

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Благовещенске у амурчанина, незаконно хранившего почти килограмм золота, конфисковали элитный автомобиль. Приговор горожанину вынес суд, пишет ИА "Порт Амур", ссылаясь на прокуратуру Амурской области.

В августе 2024 года на территории Зейского округа мужчина обнаружил сверток с рассыпчатым веществом, содержащим 725,88 грамма химически чистого золота.

Горожанин решил перевезти драгметалл в Благовещенск, где хранил в своем автомобиле марки Mercedes-Benz С200.

В амурской столице сотрудники УФСБ досмотрели автомобиль и обнаружили сверток.

Общая стоимость изъятого золота составила более пяти миллионов рублей.

Суд признал горожанина виновным и назначил наказание в виде штрафа в размере 220 000 рублей. Кроме этого, в доход государства конфисковали его Mercedes-Benz.

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