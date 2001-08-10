Тихоокеанское
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09:23, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Госавтоинспекция Сахалина пресекла более 150 нарушений ПДД за сутки

Госавтоинспекция Сахалина пресекла более 150 нарушений ПДД за сутки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На территории Сахалинской области за минувшие сутки не зафиксировано ни одного дорожно-транспортного происшествия с пострадавшими, однако сотрудники Госавтоинспекции установили значительное количество нарушений дорожно-транспортных происшествий. Как стало известно ТИА "Острова", инспекторы пресекли 156 случаев нарушений ПДД.

В ходе проведения профилактических мероприятий автоинспекторы задержали пять водителей, которые сели за руль в состоянии алкогольного опьянения, и пятнадцать человек, управлявших транспортными средствами без прав. Кроме того, к административной ответственности привлечены четыре водителя, эксплуатировавших незарегистрированные автомобили, и столько же нарушителей с техническими неисправностями транспорта.

Сотрудники ГИБДД также составили протоколы на пятнадцать водителей автомобилей с тонированными стеклами, трех нарушителей правил перевозки детей и десяти человек, игнорировавших использование ремней безопасности. Дополнительно были привлечены к ответственности два водителя за нарушение правил парковки и пять человек не пропустивших пешеходов.

По данным сахалинской автоинспекции, составлено 7 административных материалов на водителей, не уплативших административные штрафы по линии Госавтоинспекции в установленный срок.

Задержаны и помещены на специализированную стоянку 9 автомобилей.

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