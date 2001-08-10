Госавтоинспекция Сахалина пресекла более 150 нарушений ПДД за сутки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На территории Сахалинской области за минувшие сутки не зафиксировано ни одного дорожно-транспортного происшествия с пострадавшими, однако сотрудники Госавтоинспекции установили значительное количество нарушений дорожно-транспортных происшествий. Как стало известно ТИА "Острова", инспекторы пресекли 156 случаев нарушений ПДД.

В ходе проведения профилактических мероприятий автоинспекторы задержали пять водителей, которые сели за руль в состоянии алкогольного опьянения, и пятнадцать человек, управлявших транспортными средствами без прав. Кроме того, к административной ответственности привлечены четыре водителя, эксплуатировавших незарегистрированные автомобили, и столько же нарушителей с техническими неисправностями транспорта.

Сотрудники ГИБДД также составили протоколы на пятнадцать водителей автомобилей с тонированными стеклами, трех нарушителей правил перевозки детей и десяти человек, игнорировавших использование ремней безопасности. Дополнительно были привлечены к ответственности два водителя за нарушение правил парковки и пять человек не пропустивших пешеходов.

По данным сахалинской автоинспекции, составлено 7 административных материалов на водителей, не уплативших административные штрафы по линии Госавтоинспекции в установленный срок.

Задержаны и помещены на специализированную стоянку 9 автомобилей.