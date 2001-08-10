На Сахалине за сутки пресечено 185 нарушений ПДД
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
За прошедшие сутки на Сахалине зарегистрировано 2 ДТП с пострадавшими, рассказали ТИА "Острова" в региональной автоинспекции.
Сотрудниками Госавтоинспекции при проведении профилактических мероприятий пресечено 185 нарушений ПДД РФ:
- задержаны и отстранены от управления ТС 7 водителей, которые сели за руль в состоянии опьянения;
- задержаны 10 водителей, которые не имеют права управления ТС, либо лишены такого права по решению суда.
Также, привлечены к административной ответственности:
- 4 водителя - управляющих транспортным средством незарегистрированными в установленном порядке;
- 15 водителей - управляющих транспортными средствами с «тонировкой» на стеклах;
- 8 водителей - нарушивших правила перевозки детей;
- 14 водителей - нарушивших правила применения ремней безопасности;
- 12 водителей - за несоблюдение требований предписанных дорожными знаками и нарушение правил стоянки транспортных средств;
- 2 водителя - управляющий ТС при наличии технических неисправностей;
- 10 водителей - за непредоставление преимущества в движении пешеходам;
- 1 водитель - управляющий ТС без государственных регистрационных знаков;
- составлено 16 административных материалов на водителей, не уплативших административные штрафы по линии Госавтоинспекции в установленный срок.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
09:01 Сегодня Лиса на Камчатке попыталась "устроиться" на службу в Росгвардию
09:25 Сегодня Сахалинцев приглашают на тематическую встречу "Мир кофейного искусства"
09:37 Сегодня В Поронайском районе спасли дом от пожара
09:08 Сегодня За два года зарплатные ожидания на Дальнем Востоке выросли на 17%, а предложения - на 33%
10:49 Вчера На Сахалине водитель без правд устроил жуткую аварию с погибшими
15:04 6 Марта В аэровокзале "Южно-Сахалинск" тестируют новый метод посадки и высадки пассажиров
14:46 7 Марта В Южно-Сахалинске будут судить застройщика, который собирал деньги, но дома не строил
14:30 7 Марта В аэровокзале "Южно-Сахалинск" думают, как летом охлаждать помещения с помощью снега
10:49 Вчера На Сахалине водитель без правд устроил жуткую аварию с погибшими
11:15 13 Февраля Жителя Сахалина осудили за призывы к террористической деятельности
11:37 14 Февраля На Сахалине осуждена экс-руководитель муниципального предприятия за хищение 94 миллионов рублей
10:01 14 Февраля Жителям Сахалинской области проиндексировали пенсии
Выбор редакции
- 09:40 Вчера Сахалинцам расскажут о том, как не тревожиться
- 09:39 11 Марта В России впервые выберут лучшего "Земского почтальона"
- 09:58 10 Марта Сахалинцам расскажут об островной медицине в период COVID-19
- 10:11 5 Марта Сахалинцев приглашают на книжную выставку
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Как по-вашему, на Сахалине в последние годы изменился климат?