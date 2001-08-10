Тихоокеанское
информационное агентство
13 Марта 2025
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09:52, | Новости происшествий Сахалина и Курил

На Сахалине за сутки пресечено 185 нарушений ПДД

На Сахалине за сутки пресечено 185 нарушений ПДД

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За прошедшие сутки на Сахалине зарегистрировано 2 ДТП с пострадавшими, рассказали ТИА "Острова" в региональной автоинспекции.

Сотрудниками Госавтоинспекции при проведении профилактических мероприятий пресечено 185 нарушений ПДД РФ:

- задержаны и отстранены от управления ТС 7 водителей, которые сели за руль в состоянии опьянения;

- задержаны 10 водителей, которые не имеют права управления ТС, либо лишены такого права по решению суда.

Также, привлечены к административной ответственности:

- 4 водителя - управляющих транспортным средством незарегистрированными в установленном порядке;

- 15 водителей - управляющих транспортными средствами с «тонировкой» на стеклах;

- 8 водителей - нарушивших правила перевозки детей;

- 14 водителей - нарушивших правила применения ремней безопасности;

- 12 водителей - за несоблюдение требований предписанных дорожными знаками и нарушение правил стоянки транспортных средств;

- 2 водителя - управляющий ТС при наличии технических неисправностей;

- 10 водителей - за непредоставление преимущества в движении пешеходам;

- 1 водитель - управляющий ТС без государственных регистрационных знаков;

- составлено 16 административных материалов на водителей, не уплативших административные штрафы по линии Госавтоинспекции в установленный срок.

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