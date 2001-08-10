Тихоокеанское
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На Сахалине автоинспекторы за сутки пресекли 167 нарушений правил дорожного движения

На Сахалине автоинспекторы за сутки пресекли 167 нарушений правил дорожного движения

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За прошедшие сутки на Сахалине не зарегистрировано ДТП с пострадавшими, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской автоинспекции.

Сотрудниками Госавтоинспекции при проведении профилактических мероприятий пресечено 167 нарушений ПДД РФ:

- задержаны и отстранены от управления ТС 8 водителей, которые сели за руль в состоянии опьянения;

- задержаны 15 водителей, которые не имеют права управления ТС, либо лишены такого права по решению суда.

Также, привлечены к административной ответственности:

- 1 водитель - за выезд на полосу, предназначенную для встречного движения;

- 4 водителя - за нарушение требований, предписанных дорожными знаками и нарушение правил стоянки транспортных средств;

- 3 водителя - управляющий транспортным средством незарегистрированными в установленном порядке;

- 8 водителей - управляющих транспортными средствами с «тонировкой» на стеклах;

- 9 водителей - нарушивших правила перевозки детей;

- 9 водителей - нарушивших правила применения ремней безопасности;

- 2 водителя - за не предоставление преимущества в движении пешеходам;

- составлено 14 административных материалов на водителей, не уплативших административные штрафы по линии Госавтоинспекции в установленный срок.

Задержаны и помещены на специализированные стоянки 10 автомобилей.

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