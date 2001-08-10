Двух сахалинцев будут судить за убийство, произошедшее четверть века назад

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Прокуратурой Сахалинской области с утвержденным обвинительным заключением направлено в Южно-Сахалинский городской суд уголовное дело в отношении двух местных жителей, совершивших убийство в 2000 году, рассказали ТИА "Острова" в региональной прокуратуре.

В ходе расследования уголовного дела вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Сахалинской области при надзорном сопровождении прокуратуры области установлено, что летом 2000 года обвиняемые, находясь в лесном массиве возле реки Сусуя в районе автодороги с. Троицкое – с. Ново-Троицкое Анивскогорайона, на почве возникших неприязненных отношений нанесли многочисленные ножевые ранения потерпевшему, от которых наступила его смерть. Труп потерпевшего был сброшен в реку в целях сокрытия следов преступления.

Кроме того, в ходе проведенного обыска в 2024 году у одного из обвиняемых было обнаружено и изъято наркотическое средство.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось управлением уголовного розыска УМВД России по Сахалинской области.

Обвиняемым инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных п. «ж» ч. 2 ст. 105, ч. 1 ст. 228 УК РФ.

За совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ, установлено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трёх лет.

За совершение преступления, предусмотренного п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ, установлено максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы.