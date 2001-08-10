Тихоокеанское
информационное агентство
12 Февраля 2025
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За сутки на Сахалине пресечено 131 нарушение правил дорожного движения
09:17, | Новости происшествий Сахалина и Курил

За сутки на Сахалине пресечено 131 нарушение правил дорожного движения

За сутки на Сахалине пресечено 131 нарушение правил дорожного движения

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За прошедшие сутки на Сахалине зарегистрировано одно ДТП с пострадавшими, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской автоинспекции.

Сотрудниками Госавтоинспекции при проведении профилактических мероприятий пресечено 131 нарушение ПДД РФ:

- задержаны и отстранены от управления ТС 2 водителя, которые сели за руль в состоянии опьянения;

- задержаны 5 водителей, которые не имеют права управления ТС, либо лишены такого права по решению суда.

Также, привлечены к административной ответственности:

- 4 водителя - за выезд на полосу, предназначенную для встречного движения;

- 12 водителей - за нарушение требований, предписанных дорожными знаками и нарушение правил стоянки транспортных средств;

- 1 водитель - управляющий транспортным средством незарегистрированными в установленном порядке;

- 7 водителей - управляющих транспортными средствами с «тонировкой» на стеклах;

- 5 водителей - нарушивших правила перевозки детей;

- 7 водителей - нарушивших правила применения ремней безопасности;

- 1 водитель - за не предоставление преимущества в движении пешеходам;

- составлен 1 административный материал на водителя, не уплатившего административные штрафы по линии Госавтоинспекции в установленный срок.

Задержаны и помещены на специализированные стоянки 3 автомобиля.

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