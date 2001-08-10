В обеспечении стабильной работы систем водоснабжения и водоотведения Южно-Сахалинска задействовано более 300 специалистов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Более 300 специалистов «РВК-Сахалин» круглосуточно обеспечивают штатную работу всех объектов водного коммунального хозяйства — водозаборов, водонасосных станций, очистных сооружений и других объектов инфраструктуры. Около 50 человек ежедневно выезжают на устранение повреждений на городских сетях. При этом в дни непогоды и после нее существенно увеличилось время, которое требуется для ремонтно-восстановительных работ, рассказали ТИА "Острова" в коммунальной компании.

Большинство канализационных колодцев, через которые обеспечивается доступ к системе водоотведения, находится на так называемой «зеленой» зоне. Она не имеет приоритетного значения для передвижения горожан. Поэтому сотрудникам предприятия кроме специализированного оборудования приходится вооружаться и лопатами – чтобы обеспечить подход к колодцам. Из-за этого среднее время на устранение одного засора увеличилось втрое.

Как рассказал начальник цеха эксплуатации и ремонта сетей «РВК-Сахалин» Игорь Маняхин, в выходные была привлечена дополнительная аварийно-восстановительная бригада цеха водоотведения.

«Нашим парням приходится действительно непросто. Но сотрудники предприятия - опытные бойцы и умеют работать на результат. Кроме своих профессиональных обязанностей по восстановлению работы систем, готовы, вооружившись лопатами и теплыми носками, и дальше пробиваться к тем частям огромной водной системы, которые в этом нуждаются. Сейчас в работе сотрудников выездных бригад находятся 20 заявок от горожан. Большинство - по засорам канализации. Однако в тяжелых погодных условиях удается устранять в среднем по 6 засоров в день, тогда как в обычные дни — 15», — отметил Игорь Маняхин.

В «РВК-Сахалин» призывают горожан бережнее пользоваться системой городского водоотведения. В первую очередь потому, что большинство засоров провоцируют сами потребители. Нельзя выбрасывать в канализацию все, что может блокировать свободное течение воды — тряпки, наполнитель туалетов для животных, средства гигиены, строительный мусор, а также остатки еды.