Тихоокеанское
информационное агентство
7 Февраля 2025
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За сутки на Сахалине задержаны трое пьяных водителей и 12 – без прав
09:36, | Новости происшествий Сахалина и Курил

За сутки на Сахалине задержаны трое пьяных водителей и 12 – без прав

За сутки на Сахалине задержаны трое пьяных водителей и 12 – без прав

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За прошедшие сутки на Сахалине не зарегистрировано ДТП с пострадавшими, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской автоинспекции.

Сотрудниками Госавтоинспекции при проведении профилактических мероприятий пресечено 118 нарушений ПДД РФ:

- задержаны и отстранены от управления ТС 3 водителя, которые сели за руль в состоянии опьянения;

- задержаны 12 водителей, которые не имеют права управления ТС, либо лишены такого права по решению суда.

Также, привлечены к административной ответственности:

- 4 водителя - за нарушение требований, предписанных дорожными знаками и нарушение правил стоянки транспортных средств;

- 9 водителей - управляющих транспортными средствами с «тонировкой» на стеклах;

- 3 водителя - нарушивших правила перевозки детей;

- 7 водителей - нарушивших правила применения ремней безопасности;

Составлено 6 административных материалов на водителей, не уплативших административные штрафы по линии Госавтоинспекции в установленный срок.

Задержаны и помещены на специализированные стоянки 3 автомобиля.

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