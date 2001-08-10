Тихоокеанское
информационное агентство
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09:33, | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Ясном едва не сгорел жилой дом

В Ясном едва не сгорел жилой дом

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

6 февраля, в 20:30 в диспетчерскую службу Тымовского пожарно-спасательного отряда поступило сообщение о возгорании в селе Ясное. Открытым пламенем горело чердачное помещение веранды частного дома на Садовом переулке, рассказали ТИА "Острова" в региональном агентстве по делам ГО, ЧС и ПБ.

Уже через 4 минуты пожарный расчёт был на месте, к тому моменту пламенем было объято 32 квадратных метра площади чердака. На локализацию пожара потребовалось 19 минут, а в 23:48 пожарные полностью ликвидировали последствия возгорания.

В тушении огня были задействованы 6 человек и 2 единицы техники. На тушение были привлечены огнеборцы 42 пожарной части села Ясное и отдельного поста 41 пожарной части села Кировское.

Погибших и пострадавших нет, причины пожара устанавливаются.

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