Трое пьяных и 11 без прав: сутки на дорогах Сахалина
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
За прошедшие дни на Сахалине зарегистрировано одно ДТП с пострадавшими.
Сотрудниками Госавтоинспекции при проведении профилактических мероприятий пресечено 114 нарушений ПДД РФ:
- задержаны и отстранены от управления ТС три водителя, которые сели за руль в состоянии опьянения;
- задержаны 11 водителей, которые не имеют права управления ТС, либо лишены такого права по решению суда.
Также, привлечены к административной ответственности:
- 1 водитель - за выезд на полосу, предназначенную для встречного движения;
- 1 водитель - управляющий транспортным средством, незарегистрированным в установленном порядке;
- 3 водителя - за несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками и нарушение правил стоянки транспортных средств;
- 7 водителей - управляющих автомобилями с «тонировкой» на стеклах;
- 3 водителя - нарушивших правила перевозки детей;
- 1 водитель - управляющий транспортным средством при наличии технических неисправностей;
- 7 водителей - нарушивших правила применения ремней безопасности;
- 7 водителей - за непредоставление преимущества в движении пешеходам.
Составлено три административных материала на водителей, не уплативших административные штрафы по линии Госавтоинспекции в установленный срок.
Задержаны и помещены на специализированные стоянки 6 автомобилей.
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