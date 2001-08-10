Трое пьяных и 11 без прав: сутки на дорогах Сахалина

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За прошедшие дни на Сахалине зарегистрировано одно ДТП с пострадавшими.

Сотрудниками Госавтоинспекции при проведении профилактических мероприятий пресечено 114 нарушений ПДД РФ:

- задержаны и отстранены от управления ТС три водителя, которые сели за руль в состоянии опьянения;

- задержаны 11 водителей, которые не имеют права управления ТС, либо лишены такого права по решению суда.

Также, привлечены к административной ответственности:

- 1 водитель - за выезд на полосу, предназначенную для встречного движения;

- 1 водитель - управляющий транспортным средством, незарегистрированным в установленном порядке;

- 3 водителя - за несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками и нарушение правил стоянки транспортных средств;

- 7 водителей - управляющих автомобилями с «тонировкой» на стеклах;

- 3 водителя - нарушивших правила перевозки детей;

- 1 водитель - управляющий транспортным средством при наличии технических неисправностей;

- 7 водителей - нарушивших правила применения ремней безопасности;

- 7 водителей - за непредоставление преимущества в движении пешеходам.

Составлено три административных материала на водителей, не уплативших административные штрафы по линии Госавтоинспекции в установленный срок.

Задержаны и помещены на специализированные стоянки 6 автомобилей.