За прошедшие дни на Сахалине пресечено 93 нарушения ПДД
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
За прошедшие дни на Сахалине не зарегистрировано ДТП с пострадавшими, рассказали ТИА "Острова" в региональной автоинспекции.
Сотрудниками Госавтоинспекции при проведении профилактических мероприятий пресечено 93 нарушения ПДД РФ:
- задержаны и отстранены от управления ТС 4 водителя, которые сели за руль в состоянии опьянения;
- задержаны 5 водителей, которые не имеют права управления ТС, либо лишены такого права по решению суда.
Также, привлечены к административной ответственности:
4 водителя - управляющих автомобилями с «тонировкой» на стеклах;
2 водителя - нарушивших правила перевозки детей;
7 водителей - нарушивших правила применения ремней безопасности;
Составлено 18 административных материала на водителей, не уплативших административные штрафы по линии Госавтоинспекции в установленный срок.
Задержаны и помещены на специализированные стоянки 2 автомобиля
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