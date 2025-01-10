Тихоокеанское
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В Южно-Сахалинске автоинспекция остановила угнанный автомобиль
09:25, 10 Января 2025 | Новости происшествий Сахалина и Курил

За прошедшие дни на Сахалине пресечено 93 нарушения ПДД

За прошедшие дни на Сахалине пресечено 93 нарушения ПДД

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За прошедшие дни на Сахалине не зарегистрировано ДТП с пострадавшими, рассказали ТИА "Острова" в региональной автоинспекции.

Сотрудниками Госавтоинспекции при проведении профилактических мероприятий пресечено 93 нарушения ПДД РФ:

- задержаны и отстранены от управления ТС 4 водителя, которые сели за руль в состоянии опьянения;

- задержаны 5 водителей, которые не имеют права управления ТС, либо лишены такого права по решению суда.

Также, привлечены к административной ответственности:

4 водителя - управляющих автомобилями с «тонировкой» на стеклах;

2 водителя - нарушивших правила перевозки детей;

7 водителей - нарушивших правила применения ремней безопасности;

Составлено 18 административных материала на водителей, не уплативших административные штрафы по линии Госавтоинспекции в установленный срок.

Задержаны и помещены на специализированные стоянки 2 автомобиля

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