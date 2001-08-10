Один погибший и двое постращавших: выходные на дорогах Сахалинской области

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За прошедшие дни на Сахалине зарегистрировано 44 ДТП, в двух из которых 1 человек погиб и 2 получили травмы, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской автоинспекции.

Сотрудниками Госавтоинспекции при проведении профилактических мероприятий пресечено 395 нарушений ПДД РФ:

- задержаны и отстранены от управления ТС 25 водителей, которые сели за руль в состоянии опьянения;

- задержан 41 водитель, которые не имеют права управления ТС, либо лишены такого права по решению суда.

Также, привлечены к административной ответственности:

- за выезд на полосу встречного движения - 7 водителей;

- 12 водителей - не пропустивших пешеходов на «зебре»;

- 11 водителей - управляющих автомобилями с «тонировкой» на стеклах;

- 4 водителя - управляющие ТС с наличием технических неисправностей (глушители);

- 4 водителя - управляющие ТС, не зарегистрированными в установленном порядке;

- 10 водителей - за несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками и нарушение правил стоянки транспортных средств;

- 20 водителей - нарушивших правила перевозки детей;

- 26 водителей - нарушивших правила применения ремней безопасности.

Составлено 11 административных материалов на водителей, не уплативших административные штрафы по линии Госавтоинспекции в установленный срок.

Задержаны и помещены на специализированные стоянки 29 автомобилей.