Один погибший и двое постращавших: выходные на дорогах Сахалинской области
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
За прошедшие дни на Сахалине зарегистрировано 44 ДТП, в двух из которых 1 человек погиб и 2 получили травмы, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской автоинспекции.
Сотрудниками Госавтоинспекции при проведении профилактических мероприятий пресечено 395 нарушений ПДД РФ:
- задержаны и отстранены от управления ТС 25 водителей, которые сели за руль в состоянии опьянения;
- задержан 41 водитель, которые не имеют права управления ТС, либо лишены такого права по решению суда.
Также, привлечены к административной ответственности:
- за выезд на полосу встречного движения - 7 водителей;
- 12 водителей - не пропустивших пешеходов на «зебре»;
- 11 водителей - управляющих автомобилями с «тонировкой» на стеклах;
- 4 водителя - управляющие ТС с наличием технических неисправностей (глушители);
- 4 водителя - управляющие ТС, не зарегистрированными в установленном порядке;
- 10 водителей - за несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками и нарушение правил стоянки транспортных средств;
- 20 водителей - нарушивших правила перевозки детей;
- 26 водителей - нарушивших правила применения ремней безопасности.
Составлено 11 административных материалов на водителей, не уплативших административные штрафы по линии Госавтоинспекции в установленный срок.
Задержаны и помещены на специализированные стоянки 29 автомобилей.
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