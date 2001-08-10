В Благовещенске пьяная автолюбительница укусила остановившего ее инспектора
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Жительницу Благовещенска будут судить за применение насилия в отношении представителя власти. Женщина укусила инспектора ДПС, сообщает ИА "Порт Амур", ссылаясь на следственное управление СУ СК России по Амурской области.
Инцидент произошел 26 июня. В ночное время сотрудники отдельного батальона дорожно-патрульной службы заметили авто, водитель которого мог быть пьян. За рулем оказалась женщина. Предъявить инспекторам водительское удостоверения она не смогла и была препровождена в служебный автомобиль.
«Будучи в состоянии алкогольного опьянения в машине женщина стала кричать, размахивать руками, вела себя агрессивно, после чего со значительной силой укусила за правое плечо инспектора ДПС», - сообщили в следственном управлении.
В отношении автоледи завели уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ. Сейчас расследование завершено. Материалы дела направлены в суд.
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