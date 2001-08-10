В Долинске полицейские установили подозреваемого в краже из дачного домика
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В дежурную часть ОМВД России по городскому округу «Долинский» поступило заявление от 38-летней местной жительницы, у которой было похищено имущество, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого в данном преступлении, им оказался 32-летний неоднократно судимый житель Долинска.
Как выяснили правоохранители, мужчина проходил мимо дачного домика по улице Вилкова, в который решил проникнуть и похитить ценное имущество. Он разбил окно с помощью камня и залез внутрь. В жилище злоумышленник обнаружил электрические инструменты, которые забрал себе. Также, фигурант похитил телевизор, но решил отставить его на месте преступления, так как не было возможности незаметно вынести аппаратуру.
Похищенным имуществом подозреваемый распорядился по личному усмотрению. Сумма ущерба составила 10 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело по п. «б,в» ч. 2 ст. 158 УК РФ - кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с незаконным проникновением в помещение, с причинением значительного ущерба гражданину.
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