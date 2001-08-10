За прошедшие сутки на Сахалине зарегистрирована 21 авария

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За прошедшие сутки на Сахалине зарегистрировано 21 ДТП, в одном из которых 1 человек получил травмы, рассказали ТИА "Острова" в региональной автоинспекции.

Сотрудниками Госавтоинспекции при проведении профилактических мероприятий пресечено 135 нарушения ПДД РФ:

- задержаны и отстранены от управления ТС 5 водителей, которые сели за руль в состоянии опьянения;

- кроме этого, задержаны 4 водителя, которые не имеют права управления ТС либо лишенные такого права по решению суда.

Также, привлечены к административной ответственности:

1 водитель - управляющий автомобилем с «тонировкой» на стеклах;

4 водителя - за несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками и нарушение правил стоянки транспортных средств;

1 водитель - управляющий транспортными средствами с наличием технических неисправностей (глушители);

1 водитель - не предоставивших преимущество в движении пешеходам;

6 водителей - нарушивших правила применения ремней безопасности.

5 водителей - перевозивших детей без специального удерживающего устройства.

Задержаны и помещены на специализированные стоянки 8 автомобилей.