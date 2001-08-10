За прошедшие сутки на Сахалине зарегистрирована 21 авария
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
За прошедшие сутки на Сахалине зарегистрировано 21 ДТП, в одном из которых 1 человек получил травмы, рассказали ТИА "Острова" в региональной автоинспекции.
Сотрудниками Госавтоинспекции при проведении профилактических мероприятий пресечено 135 нарушения ПДД РФ:
- задержаны и отстранены от управления ТС 5 водителей, которые сели за руль в состоянии опьянения;
- кроме этого, задержаны 4 водителя, которые не имеют права управления ТС либо лишенные такого права по решению суда.
Также, привлечены к административной ответственности:
1 водитель - управляющий автомобилем с «тонировкой» на стеклах;
4 водителя - за несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками и нарушение правил стоянки транспортных средств;
1 водитель - управляющий транспортными средствами с наличием технических неисправностей (глушители);
1 водитель - не предоставивших преимущество в движении пешеходам;
6 водителей - нарушивших правила применения ремней безопасности.
5 водителей - перевозивших детей без специального удерживающего устройства.
Задержаны и помещены на специализированные стоянки 8 автомобилей.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
- 01:18 2 Ноября Галогенорганические соединения: особенности и применение в промышленности
- 01:18 2 Ноября Диодный лазер: принцип работы и применение в косметологии
- 01:20 2 Ноября Видеопоздравление на праздники: искренний и трогательный подарок
- 01:40 3 Ноября Плюсы бань из профилированного бруса
15:13 7 Октября Гимназия №1 Южно-Сахалинска подарила детские книги библиотекам Донбасса
14:37 7 Октября Сахалинские фермеры представили свою продукцию на агрофестивале "Свое родное островное 2024"
- 02:00 30 Октября Установка и обслуживание мачтовых платформ: что нужно знать?
09:05 11 Октября За 8 месяцев сахалинские аграрии произвели продукции на 8 миллиардов рублей
Выбор редакции
- 10:07 Сегодня В Южно-Сахалинске для воспитанников реабилитационного центра провели мастер-класс
- 16:11 5 Ноября В Южно-Сахалинске обсудят подростковые проблемы и способы их решения
- 11:30 5 Ноября В Южно-Сахалинске прошла "Ночь искусств"
- 10:21 1 Ноября Сахалинская библиотека получила "бронзу" на всероссийском конкурсе
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?