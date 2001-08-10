Амурчанин убил знакомого и придумал себе алиби

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Амурчанин зарезал знакомого, а после избавился от тела и придумал алиби. Жителю поселка Магдагачи предъявили обвинение в убийстве, сообщает ИА "Порт Амур", ссылаясь на пресс-службу регионального управление СУ РФ по Амурской области.

Преступление было совершено 16 августа. В квартире на улице Горького двое мужчин распивали спиртное. В итоге между ними произошел конфликт. Хозяин квартиры нанес своему гостю несколько ножевых ранений, от которых тот скончался на месте преступления. Чтобы скрыть следы, он придумал себе алиби, а тело спустя несколько дней вывез в карьер и закопал.

Однако следственной группе и оперативникам уголовного розыска удалось получить сведения о возможной причастности фигуранта к убийству. В итоге мужчина признал вину в причинении смерти своему знакомому и указал место, где спрятал тело.

«Я понял, что я за это понесу ответственность. Решил придумать себе легенду о том, что он ушел от меня живым, а потом исчез, потому что понимал, что его в ближайшее время начнут искать. <…> 19 августа я вытащил его из ванны, уложил на коврик и начал упаковывать», — рассказал мужчина во время проведения следственного эксперимента.

В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.