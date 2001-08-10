Тихоокеанское
информационное агентство
23 Июля 2024
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09:17, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

В акватории Охотского моря произошло землетрясение

В акватории Охотского моря произошло землетрясение

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В 18.34 (сах) 21 июля зарегистрировано землетрясение в акватории Охотского моря, в 20 км восточнее с. Катангли. Магнитуда сейсмособытия составила 3,3, глубина 4 км. Землетрясение ощущалось до 3 баллов на территории пгт Ноглики и с. Катангли, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ГУ МЧС России по Сахалинской области.

Все службы работают в штатном режиме. По предварительной информации жертв и разрушений нет. В настоящее время рабочие группы муниципального образования проводят обследование жилого фонда, СЗО, ПОО и объектов ЖКХ. Обстановка находится на контроле дежурной смены ЦУКС ГУ МЧС России по Сахалинской области. При необходимости гражданам следует обратиться в дежурные службы.

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