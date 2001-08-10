Тихоокеанское
информационное агентство
16 Июля 2024
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16:24, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Пьяный сахалинец, устроивший ДТП, пытался деньгами откупиться от полицейского

Пьяный сахалинец, устроивший ДТП, пытался деньгами откупиться от полицейского

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Корсаковским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Сахалинской области в отношении 65-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки), рассказали ТИА "Острова" в региональном следкоме.

По версии следствия, в июле текущего года подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил в с. Рейдово дорожно-транспортное происшествие. После чего мужчина, желая избежать административной ответственности предложил сотруднику полиции взятку в виде денег, часть которой он передал, однако довести свой преступный умысел до конца подозреваемый не смог, поскольку его незаконные действия были пресечены сотрудником органов внутренних дел.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств.

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