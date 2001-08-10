Пьяный сахалинец, устроивший ДТП, пытался деньгами откупиться от полицейского

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Корсаковским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Сахалинской области в отношении 65-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки), рассказали ТИА "Острова" в региональном следкоме.

По версии следствия, в июле текущего года подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил в с. Рейдово дорожно-транспортное происшествие. После чего мужчина, желая избежать административной ответственности предложил сотруднику полиции взятку в виде денег, часть которой он передал, однако довести свой преступный умысел до конца подозреваемый не смог, поскольку его незаконные действия были пресечены сотрудником органов внутренних дел.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств.