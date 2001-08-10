Тихоокеанское
информационное агентство
9 Апреля 2024
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16:54, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Амурчанин, приехавший на Сахалине на заработки, убил жителя Охи

Амурчанин, приехавший на Сахалине на заработки, убил жителя Охи

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделом по г. Оха СУ СК РФ по Сахалинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) по факту обнаружения в одной из квартир по ул. Цапко тела 57-летнего местного жителя с признаками насильственной смерти, рассказали ТИА «Острова» в региональном следкоме.

В совершении преступления обвиняется 33-летний мужчина, приехавший в островной регион из Амурской области на заработки.

По версии следствия, потерпевший пригласил обвиняемого к себе домой, где они вместе стали распивать спиртное. Во время распития спиртного, на почве ранее возникших личных неприязненных отношений, обвиняемый нанес кухонным ножом множественные удары в область шеи потерпевшего, после чего стал душить его руками. От полученных телесных повреждений смерть мужчины наступила на месте происшествия.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств, по ходатайству следователя в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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