На Сахалине к 2,5 годам приговорили жителя Поронайского района, ударившего полицейского
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Смирныховским районным судом постановлен обвинительный приговор в отношении 22-х летнего жителя Поронайского района, которым он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ – применение насилия, не опасного для жизни и здоровья в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской прокуратуре.
Судом установлено, что 19.12.2023 подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в подъезде многоквартирного дома в пгт. Смирных, будучи несогласным с законными действиями сотрудников полиции по доставлению его в отдел органов МВД в виду нарушения им тишины в ночное время суток, нанес сотруднику уголовного розыска два удара руками в область грудной клетки и один удар по его рукам, чем причинил последнему физическую боль и телесные повреждения, не опасные для его жизни и здоровья.
Государственный обвинитель с учетом степени общественной опасности преступления, принимая во внимание личность подсудимого, характеризующегося с отрицательной стороны, ранее привлекавшегося к административной ответственности, в том числе за нарушение общественного порядка, не работающего, ориентировал суд назначить подсудимому наказание, связанное с лишением свободы.
Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя о доказанности вины подсудимого, приговорил его к наказанию в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года и возложением ряда обязанностей, способствующих исправлению осужденного.
Кроме того, судом удовлетворено поданное потерпевшим исковое заявление о взыскании с осужденного морального вреда в размере 40 тысяч рублей.
Приговор провозглашен в открытом судебном заседании, вступил в законную силу.
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