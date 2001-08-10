На Сахалине к 2,5 годам приговорили жителя Поронайского района, ударившего полицейского

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Смирныховским районным судом постановлен обвинительный приговор в отношении 22-х летнего жителя Поронайского района, которым он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ – применение насилия, не опасного для жизни и здоровья в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской прокуратуре.

Судом установлено, что 19.12.2023 подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в подъезде многоквартирного дома в пгт. Смирных, будучи несогласным с законными действиями сотрудников полиции по доставлению его в отдел органов МВД в виду нарушения им тишины в ночное время суток, нанес сотруднику уголовного розыска два удара руками в область грудной клетки и один удар по его рукам, чем причинил последнему физическую боль и телесные повреждения, не опасные для его жизни и здоровья.

Государственный обвинитель с учетом степени общественной опасности преступления, принимая во внимание личность подсудимого, характеризующегося с отрицательной стороны, ранее привлекавшегося к административной ответственности, в том числе за нарушение общественного порядка, не работающего, ориентировал суд назначить подсудимому наказание, связанное с лишением свободы.

Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя о доказанности вины подсудимого, приговорил его к наказанию в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года и возложением ряда обязанностей, способствующих исправлению осужденного.

Кроме того, судом удовлетворено поданное потерпевшим исковое заявление о взыскании с осужденного морального вреда в размере 40 тысяч рублей.

Приговор провозглашен в открытом судебном заседании, вступил в законную силу.