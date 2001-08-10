Сахалинец нашел телефон и хотел получить за него вознаграждение, но получил лишь уголовное дело

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от жительницы областного центра о пропаже имущества. Гражданка заявила, что она возле дома случайно обронила сотовый телефон, стоимостью 60 000 рублей, а когда вернулась не обнаружила гаджет, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили местонахождение 22-летнего подозреваемого в краже.

Выяснилось, что фигурант, увидел на земле мобильный телефон и решил забрать его себе. Убедившись, что за ним никто не наблюдает, он положил гаджет в карман куртки и скрылся. Далее осмотрев смартфон, обвиняемый обнаружил, что он не имеет блокировки и стал переписываться с законной владелицей по поводу вознаграждения за возврат ее сотового телефона. Заявительница возмутилась таким поведением и отказалась платить, после чего обратилась за помощью в полицию. Подозреваемый же, поняв, что денег за телефон он не получит, избавился от сим-карты, а чужой гаджет отдал своей девушке в пользование.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч.2 ст. 158 УК РФ – кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Похищенное имущество изъято и возвращено законному владельцу.