Выпивший сахалинец обокрал автомобиль, а протрезвев не понял, зачем он это сделал

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

24 января в УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от гражданина 1995 года рождения. Молодой человек сообщил, что 24 декабря на его внедорожнике в районе дома по улице Пионерской областного центра разбили стекло и похитили ценные вещи и документы. Сумма ущерба составила 25 тысяч рублей, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Сотрудники уголовного розыска провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий и установили причастность к краже 40-летнего сахалинца. Как выяснилось мужчина, находясь в нетрезвом состоянии, отправился в магазин и по пути увидел припаркованный у дороги автомобиль. На багажнике была прикреплена небольшая лопата, которую он снял, чтобы при помощи неё разбить стекло. Из салона злоумышленник похитил магнитолу, видеорегистратор, компрессор, домкрат, трос, а также документы. Похищенное фигурант припрятал неподалеку, на участке местности. Когда мужчина протрезвел, то не смог объяснить причин своего поступка. Позже он подкинул документы к ближайшему магазину, где их нашли и вернули хозяину. Имущество, спрятанное в сугробе, убрал вместе со снегом погрузчик, производивший работы после метели.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ – кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.