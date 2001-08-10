Сахалинка после вечеринки с бывшим возлюбленным отправилась шопиться с его картой

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В ОМВД России по Корсаковскому городскому округу поступило заявление от 43-летнего гражданина о хищении у него сотового телефона, наушников, а также пропажи с банковского счета около 4 000 тысяч рублей путём оплаты покупок в различных торговых точках районного центра картой потерпевшего. По данным фактам было возбуждено два уголовных дела: кража и кража средств с банковского счета), рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Сотрудники уголовного розыска при проведении оперативно-разыскных мероприятий установили причастность к содеянному бывшей сожительницы потерпевшего.

Как оказалось, накануне он пригласил женщину в гости. Вместе они распивали спиртные напитки. Когда мужчина уснул, подозреваемая поспешила уйти, прихватив с собой его телефон и беспроводные наушники. В чехле телефона она позже обнаружила банковскую карту и тут же отправилась тратить деньги.

Кроме того, полицейские установили причастность гражданки к ранее совершенной кражи. В июне 2023 года сахалинка находилась на лечении в больнице в одной палате с пенсионеркой, у которой фигурантка похитила 14 тысяч рублей. По данному факту также возбуждено уголовное дело.

Расследование уголовных дел продолжается. В отношении 42-летней жительницы Корсакова избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Похищенный телефон и наушники изъяты и возвращены потерпевшему.