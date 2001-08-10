Туристическая группа эвакуирована с мыса Крильон

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В 6.30 (сах) 17 августа на мыс Крильон прибыла группа из четырех человек (в том числе 2 медработника на автомобиле Урал (вахтовка)), отправленная в 22.30 (сах) администрацией Невельского района. Медики осмотрели пострадавшую, диагностировали удовлетворительное состояние и отсутствие угрозы жизни, туристическая группа в полном составе эвакуирована с мыса Крильон и выдвинулась в г. Невельск.

Напомним, вечером 16 августа, в центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Сахалинской области поступило сообщение о том, что во время перехода зарегистрированой туристической группы по маршруту р. Ульяновка - мыс Крильон - р. Перепутье в районе мыса Крильон руководитель группы получила травму головы и запросила эвакуацию группы из 14 туристов, в том числе 5 детей с маршрута силами спасателей МЧС, в 00.20 (сах) 17 августа к месту происшествия выдвинулись спасатели ПСО им. В.А. Полякова ГУ МЧС России по Сахалинской области в количестве 7 человек на двух автомобилях повышенной проходимости (один из них с пассажирским кузовом типа вахтовка).