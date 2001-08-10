Из-за укуса клеща в Амурске скончался подросток

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Подросток из города Амурска Хабаровского края скончался от энцефалита после укуса клеща. Это первый случай гибели от данного заболевания в текущем году, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу регионального управления Роспотребнадзора.

"Зарегистрирован случай заболевания весенне-летним клещевым энцефалитом. Заболевший - подросток, житель города Амурска, не привит. Заболевание привело к летальному исходу", - сообщает управление, уточнив, что это первый случай в этом году.