Тихоокеанское
информационное агентство
6 Июля 2023
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Из-за укуса клеща в Амурске скончался подросток
09:36, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Из-за укуса клеща в Амурске скончался подросток

Из-за укуса клеща в Амурске скончался подросток

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Подросток из города Амурска Хабаровского края скончался от энцефалита после укуса клеща. Это первый случай гибели от данного заболевания в текущем году, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу регионального управления Роспотребнадзора.

"Зарегистрирован случай заболевания весенне-летним клещевым энцефалитом. Заболевший - подросток, житель города Амурска, не привит. Заболевание привело к летальному исходу", - сообщает управление, уточнив, что это первый случай в этом году.

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