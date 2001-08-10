Сахалинец украл велосипед и хранил его до тех пор, пока полиция не изъяла похищенное

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделом ОМВД России по Корсаковскому городскому округу завершено расследование уголовного дела в отношении 19-летнего местного жителя, обвиняемого в краже, совершенной с причинением значительного ущерба гражданину (п. в ч. 2 ст. 158 УК РФ). Сумма ущерба составила 10 тысяч рублей, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Так, в период с 18 на 19 ноября 2022 года фигурант вместе с товарищем находились на лестничные площадки одного из подъездов, где распивали спиртные напитки. Когда они решили покинуть помещение, то при выходе из подъезда, на первом этаже, фигурант заметил детский велосипед и решил его похитить. Он взял велотранспорт и вынес его из подъезда, скрывшись на нем с места совершения преступления. Около 12 часов ночи он приехал домой, поставил похищенный им транспорт в гараж возле дома, где он хранился до изъятия сотрудниками полиции

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.