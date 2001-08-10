Сахалинец сломал крышу гаража и вынес инструменты

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделом ОМВД России по городскому округу «Охинский» завершено расследование уголовного дела в отношении жителя села Тунгор Охинского района, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пунктами «б,в» ч. 2 ст. 158 УК РФ – кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с незаконным проникновением в иное хранилище, с причинением значительного ущерба гражданину, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Установлено, что в один из дней, в период с 1 по 15 августа 2022 года, фигурант проходил мимо гаражей, которые расположены рядом с его домом и обратил внимание, что в одном из них пожилой мужчина паркует свой автомобиль отечественного производства. Так как ворота гаража были открыты, фигурант приметил, что в помещении хранится различный строительный инструмент и автомобильные аксессуары.

В ночь с 19 на 20 августа, предварительно взяв из дома монтировку, он направился к гаражу, где путем взлома крыши проник в помещение. В гараже он собрал в пакет различные инструменты. Похищенное имущество он перенёс в гараж, от которого у него имелся ключ, принадлежащий его знакомому. Впоследствии фигурант продал за 19 тысяч рублей сварочный аппарат и набор ключей, а деньги потратил на собственные нужды. Остальные инструменты он намеревался использовать в ремонте своих мотоциклов. Оставшаяся часть похищенного была изъята сотрудниками полиции и возвращена потерпевшему.

Общая сумма материального ущерба составила почти 35 тысяч рублей.