Тихоокеанское
информационное агентство
7 Декабря 2022
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На Сахалине водитель без прав во время обгона столкнулся с тремя автомобилями
17:35, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Житель Приморья из ревности избил холмчанина и убил его, сбросив со второго этажа

Житель Приморья из ревности избил холмчанина и убил его, сбросив со второго этажа

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Холмским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Сахалинской области завершено расследование уголовного дела по обвинению  39-летнего мужчины в совершении преступления, предусмотренного  ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), рассказали ТИА "Острова" в сахалинском следственном комитете.

По версии следствия, 30 сентября 2022 года между находившимися в состоянии алкогольного опьянения обвиняемым и потерпевшим возник конфликт на почве ревности к их общей знакомой с которой последний состоял в близких отношениях. В ходе ссоры обвиняемый нанес множественные удары кулаками потерпевшему, в результате чего последний потерял сознание. Далее, обвиняемый с целью причинения смерти сбросил потерпевшего со второго этажа многоквартирного дома.

С полученными телесными повреждениями мужчину доставили в лечебное учреждение, где, не смотря на оказанную медицинскую помощь, наступила его смерть.

По уголовному делу прокурором утверждено обвинительное заключение и оно будет направлено в суд, для рассмотрения по существу.

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