Двое сахалинцев сильно избили третьего и бросили его, еще живого, в реку, где он утонул
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сахалинским областным судом вынесен обвинительный приговор в отношении 26-летнего и 23-летнего жителей Сахалинской области, которые признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку, совершенное группой лиц). Один из подсудимых также признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества), а другой – в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 175 УК РФ (заранее не обещанное приобретение имущества, заведомо добытого преступным путем), рассказали ТИА "Острова" в областной прокуратуре.
Судом установлено, что в период времени с 6 по 7 ноября 2020 года подсудимые совместно с потерпевшим распивали спиртные напитки. На фоне имеющихся неприязненных отношений между мужчинами возник конфликт, в ходе которого подсудимые нанесли потерпевшему удары в область головы и тела, используя в качестве орудий деревянную палку и металлическую ножку от стула.
Реализуя умысел, направленный на убийство, мужчины вывезли потерпевшего на участок местности в лесном массиве, где продолжили наносить удары руками и ногами в область жизненно важных органов тела. Видя, что потерпевший перестал подавать признаки жизни, один из мужчин забрал его телефон, который другой подсудимый впоследствии приобрел себе с целью незаконного обогащения. После этого, подсудимые бросили потерпевшего в реку и покинули место происшествия. Смерть потерпевшего наступила от утопления в воде.
В судебном заседании государственным обвинителем представлены неопровержимые доказательства, собранные в ходе предварительного расследования, свидетельствующие о виновности подсудимых.
Суд, с учетом позиции прокурора, приговорил каждого из подсудимых к 16 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с назначением дополнительного наказания в виде ограничения свободы на срок 1 год.
Приговор в законную силу не вступил.
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