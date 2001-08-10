Более 17 000 южносахалинцев проголосовали за объекты благоустройства

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В островной столице продолжается рейтинговое голосование в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», инициированного президентом. Южно-Сахалинск в этом году представил для участия рекордное количество территорий - восемь, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Помогают сделать выбор жителям областного центра волонтеры. Добровольцы выезжают в организации и на предприятия города, в образовательные учреждения, рассказывают о проектах благоустройства и с помощью специального планшета регистрируют голоса участников. Сегодня волонтеры работают в школе №26, вовлекая в голосование учеников среднего и старшего звена. Участвовать в нем могут южносахалинцы старше 14 лет.

- Ребята уже знают об этом проекте. Мы приходим к ним каждый год, поэтому все реагируют достаточно положительно. Кто-то уже проголосовал — то есть дети даже без нашей помощи принимают участие. В основном все с радостью готовы сделать свой выбор, потому что ребята заинтересованы в том, чтобы их город был благоустроенным и менялся в лучшую сторону, - отмечает волонтер проекта Ксения Зарубина.

До завершения голосования остается чуть больше недели. Сделать свой выбор жители островной столицы могут до 30 апреля в режиме онлайн на платформе через подтвержденную запись на Госуслугах. Проект, набравший наибольшее количество голосов, будет реализован в 2025 году.

- Сегодня мы голосовали за благоустройство города. Я выбрала пространство на пересечении улиц Горького и Тихоокеанской, потому что живу недалеко. В проекте меня привлекло то, что там останется много зелени. Очень здорово, что город сейчас развивается, и становится одним из самых перспективных среди городов России, - рассказала ученица школы Анастасия Гоц.

- Нам сегодня рассказали о том, какие проекты могут быть реализованы в Южно-Сахалинске. И я очень рад, что в нашем городе планируется что-то новое, что-то для людей. Я проголосовал за благоустройство территории от пр. Победы вдоль ул. Ленина и ул. Крюкова. Живу рядом, поэтому выбрал ее. Проект довольно необычный, интересная планировка. Я второй год принимаю участие в голосовании, потому что хочу жить в красивом месте, - рассказал южносахалинец Вадим Чекин.

В настоящее время за проекты благоустройства проголосовало более 17 000 южносахалинцев. Активно поддерживает выбор объектов молодежь областного центра.

- Вовлекая молодежь в голосование за комфортную городскую среду, мы даем возможность принимать взрослые решения и влиять на будущее города. Сегодня, наблюдала, как ответственно школьники подошли к задаче. Радует, что они проявляют живой интерес. Огромная благодарность жителям, которые уже приняли участие в данном голосовании и поддержали важные для себя объекты, - отметила депутат Городской Думы Южно-Сахалинска Мария Ульянова

Подробнее ознакомиться с проектами можно на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска.

Добавим, федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» нацелен на преобразование общественных пространств в городах и населенных пунктах страны. За последние пять лет в областном центре реализован ряд знаковых инициатив. Современный облик в рамках ФКГС получили скверы Крузенштерна, Рудановского, Головнина, Невельского, Пушкина, Пограничников, Авиаторов, аллея Энергетиков, территория северо-западнее пересечения пр. Мира и ул. Пуркаева.