Новая взлетно-посадочная полоса в аэропорту Южно-Сахалинска готова почти на 80 процентов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На данный момент подрядчик уже построил 2600 метров, остается отрезок 800 метров. Новая взлетно-посадочная полоса обеспечит прием всех воздушных судов без ограничений, повысит безопасность полетов, сведет к минимуму сбои из-за неблагоприятных погодных условий. Объект планируют ввести в эксплуатацию уже в 2025 году. На площадке накануне побывал губернатор Валерий Лимаренко, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

В июне этого года начнутся работы на оставшемся отрезке взлетно-посадочной полосы протяженностью 800 метров. Все необходимые материалы уже подготовлены.

- Мы получили поддержку Президента по финансированию. В 2024-2025 годах нам выделяют федеральные средства на завершение строительства, и мы успешно закончим эти работы. Это один из главных инфраструктурных элементов будущего логистического центра, который формируется на юге Сахалина, - прокомментировал губернатор.

Полная длина полосы - 3400 метров. Объект разработан в соответствии с сейсмическими нормами и предназначен для эксплуатации в сложных метеоусловиях. Строителям еще предстоит выполнить работы по обустройству навигационного и светосигнального оборудования, системы сбора и очистки дождевой и талой воды, созданию рулёжных дорожек. Новая полоса будет на 15 метров шире действующей. Это позволит принимать практически все воздушные суда.

На данный момент подрядчик уже завершил строительство 2600 метров полосы. Проверка радиотехнического оборудования запланирована на май.

- За зиму мы запаслись инертными материалами – это скальный грунт, уже привезли цемент. В основании нет песка, только скальный грунт. Будем использовать щебни местные и с материка. И в этом году завершаем строительство центра полосы, - добавил Андрей Костоусов, заместитель директора филиала по производству ООО «РСК».

Напомним, действующая взлетно-посадочная полоса в аэропорту Южно-Сахалинска введена в 1964 году. Она не была рассчитана на высокую сейсмичность, что является важным требованием по безопасности с учетом специфики островного региона. Сегодня ресурс концевых участков полосы фактически исчерпан.

Развитие авиасообщения в области – приоритетная задача регионального правительства. Так в 2023 году в Южно-Сахалинске ввели в эксплуатацию современный аэровокзал, ставший самым крупным на Дальнем Востоке. Этот комплекс способен обслуживать примерно 1,6 тысячи пассажиров в час и до 5 миллионов в год.

Еще один важный для Сахалинской области шаг – создание дальневосточной авиакомпании на базе «Авроры». Она обеспечивает авиасообщением сотни населенных пунктов, повысить качество обслуживания пассажиров. Количество рейсов между Южно-Сахалинском и Москвой в 2023 году также значительно возросло. Теперь самолеты летают в столицу 19 раз в неделю.

Кроме того, по инициативе губернатора Валерия Лимаренко запущен сервис «Лист ожидания». Он предоставляет возможность приобрести билеты на самолет, поезд, паром или автобус, если они отсутствуют в свободной продаже. Анализ загрузки обращений в листе ожидания позволяет профильным ведомствам принимать правильные управленческие решения, увеличивая количество транспорта на востребованных маршрутах.