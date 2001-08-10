Тихоокеанское
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27 Апреля 2024
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08:52, | Новости общества Сахалина и Курил

Массовая проверка на трезвость ждет водителей Благовещенска

Массовая проверка на трезвость ждет водителей Благовещенска

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В областном центре и Благовещенском округе проведут массовые проверки автомобилистов на трезвость. Профилактическое мероприятие будет проходить с 25 по 30 апреля, сообщает ИА "Порт Амур", ссылаясь на областную Госавтоинспекцию.
 
Автолюбителям, которые позволили себе сесть за руль в нетрезвом состоянии, грозит административная ответственность в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишения права управления на срок до двух лет.

За три месяца этого года Госавтоинспекция «поймала» 140 водителей, которые управляли транспортными средствами в состоянии опьянения, 45 отказались от прохождения медицинского освидетельствования, а 57 автомобилистов задержаны за повторное управление транспортным средствами в состоянии опьянения.

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