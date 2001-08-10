Три гектара травы горело в районе Мицулевки и один гектар в районе Ольховки на Сахалине
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
26 апреля в 16.22 в диспетчерскую Анивского пожарного отряда поступило сообщение о пожаре в селе Мицулёвка, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ОКУ "ПСС Сахалинской области".
Пожарные прибыли на место в 16.42. К этому моменту открытым пламенем горела сухая трава в поле. Площадь пожара составила 3 гектара.
Пожар локализовали в 17.00, а в 18.04 полностью ликвидировали. В тушении были задействованы 9 человек личного состава и 2 единицы техники пожарно-спасательной службы Сахалинской области, и 5 человек личного состава и 1 единица техники ГУ МЧС по Сахалинской области.
В тот же день в 18.35 в диспетчерскую Углегорского пожарного отряда поступило сообщение о возгорании сухой травы в селе Ольховка. Пожарные прибыли на место в 18.44. К этому моменту открытым пламенем горела трава на площади 1 гектар. Пожар локализовали в 19.00, а в 19.26 полностью ликвидировали. В тушении были задействованы 4 человека личного состава и 1 единица техники.
Погибших и пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются.
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