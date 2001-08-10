Тихоокеанское
информационное агентство
7 Мая 2024
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15:22, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

В семи районах Сахалина ожидается сильный ветер и мокрый снег

В семи районах Сахалина ожидается сильный ветер и мокрый снег

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

7 мая на территории Макаровского, Томаринского, Долинского,  Корсаковского, Холмского, Невельского, Анивского районов и города Южно-Сахалинск  прогнозируются умеренные осадки, сильный ветер на побережьях,  налипание мокрого снега, сообщает Сахалинское управление Росгидромета.

В администрации указанных муниципальных образований и во взаимодействующие структуры были направлены экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий неблагоприятных метеорологических явлений, готовы к реагированию. Обстановка, связанная с прохождением циклона, находится на контроле ГУ МЧС России по Сахалинской области.

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