Жителей и гостей города приглашают на концерт Южно-Сахалинского симфонического оркестра

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Жителей и гостей Южно-Сахалинска приглашают на гала-концерт – закрытие V Дальневосточного музыкального фестиваля для детей и юношества «Звезды Эвтерпы». Концертную программу представит Южно-Сахалинский симфонический оркестр под управлением художественного руководителя и главного дирижера Тиграна Ахназаряна, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

В программу вошли произведения, благодаря которым слушатели смогут познакомиться с оркестровыми инструментами и их звучанием, а также музыкальными характеристиками образов литературных героев.

На концерте прозвучат «Путеводитель по симфоническому оркестру» Бенджамена Бриттена, «Детская» симфония Йозефа Гайдна, музыкально-литературный авторский проект Тиграна Ахназаряна и Марины Кунцевич «Приключения Чиполлино», который позволит слушателям познакомиться с литературным сюжетом знаменитой сказки писателя Джанни Родари в сочетании с музыкой Карена Хачатуряна к одноименному балету. Текст читает мастер художественного слова, заслуженная артистка Хабаровского края Марина Кунцевич.

Концерт состоится 19 мая 2024 года в 18. 00 в Чехов-центре (пр. Коммунистический, 35).

Билеты можно приобрести онлайн на сайте ЮССО, в том числе они доступы по Пушкинской карте. Дополнительную информацию можно уточнить по телефонам 300-518, 8-962-416-36-89.