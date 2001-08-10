В Южно-Сахалинске планируется заасфальтировать участок улицы 1905 года

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В этом сезоне на улице 1905 года планируется провести большой комплекс работ. Ранее здесь были проложены инженерные сети водоснабжения. Уже в мае начнется установка железобетонных колодцев, а затем будут проведены работы по асфальтированию, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

- Улица 1905 года у нас постоянно отслеживается в рамках текущего содержания. Отсыпаем дорогу, грейдер выпускаем практически ежедневно, - рассказал начальник отдела по содержанию автомобильных дорог МКУ «Управление мониторинга дорожного хозяйства и благоустройства Южно-Сахалинска» Андрей Нечепуренко. - После завершения работ по прокладке центрального водоснабжения, мы приведем в порядок улицу 1905 года на участке от улицы Лермонтова до моста через реку Владимировку.

Почти полукилометровый участок будет отремонтирован методом сплошного асфальтирования.