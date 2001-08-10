На Сахалине раскрыто убийство, совершенное почти 20 лет назад

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Корсаковским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Сахалинской области 50-летнему и 41-летнему ранее неоднократно судимым местным жителям предъявлено обвинение в совершении убийства группой лиц, рассказали ТИА "Острова" в региональном следственном комитете.

В августе 2003 года в Корсакове было возбуждено уголовное дело по факту обнаружения в лесном массиве тела 23-летнего местного жителя с признаками насильственной смерти в виде колото-резаных ранений грудной клетки (ч. 1 ст. 105 УК РФ).

Длительное время преступление оставалось не раскрытым, а лица, причастные к его совершению, не были установлены, однако, следователи, следователи-криминалисты отдела криминалистики и сотрудники уголовного розыска продолжали по нему работать. В ходе проведения следственных действий, на основании материалов оперативно-розыскных мероприятий, предоставленных ОУР ОМВД России по Корсаковскому городскому округу, результатов судебных экспертиз, установлено, что к смерти корсаковца причастны двое его знакомых.

По версии следствия, потерпевший и обвиняемые являлись приверженцами криминальной идеологии и соблюдали нормы и правила поведения, насаждаемые лицами, пользующимися авторитетом и занимающими наивысшее положение в криминальной среде.

Потерпевший располагал информацией о том, что в отношение одного из обвиняемых, пользовавшегося авторитетом в криминальной среде, в юношеском возрасте были совершены действия, порочащие его честь и достоинство. Впоследствии, когда между отцом потерпевшего и 41-летним обвиняемым произошел конфликт, в результате которого тот избил мужчину, он, желая отомстить злоумышленнику за нанесение побоев отцу, распространил о нем в криминальной среде оскорбительную информацию.

Желая выяснить отношения с обидчиком, обвиняемый и его знакомый вывезли на автомобиле потерпевшего в лесной массив, расположенный недалеко от грунтовой дороги, ведущей в бывший пионерский лагерь. Действуя группой лиц, один из обвиняемых накинул веревку на шею мужчины и произвел его удушение, а второй – нанес множественные удары ножом в область грудной клетки.

Смерть потерпевшего наступила на месте происшествия от острой кровопотери.

По уголовному делу прокурором утверждено обвинительное заключение и оно направлено в суд для рассмотрения по существу.