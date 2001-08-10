На Сахалине раскрыто убийство, совершенное почти 20 лет назад
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Корсаковским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Сахалинской области 50-летнему и 41-летнему ранее неоднократно судимым местным жителям предъявлено обвинение в совершении убийства группой лиц, рассказали ТИА "Острова" в региональном следственном комитете.
В августе 2003 года в Корсакове было возбуждено уголовное дело по факту обнаружения в лесном массиве тела 23-летнего местного жителя с признаками насильственной смерти в виде колото-резаных ранений грудной клетки (ч. 1 ст. 105 УК РФ).
Длительное время преступление оставалось не раскрытым, а лица, причастные к его совершению, не были установлены, однако, следователи, следователи-криминалисты отдела криминалистики и сотрудники уголовного розыска продолжали по нему работать. В ходе проведения следственных действий, на основании материалов оперативно-розыскных мероприятий, предоставленных ОУР ОМВД России по Корсаковскому городскому округу, результатов судебных экспертиз, установлено, что к смерти корсаковца причастны двое его знакомых.
По версии следствия, потерпевший и обвиняемые являлись приверженцами криминальной идеологии и соблюдали нормы и правила поведения, насаждаемые лицами, пользующимися авторитетом и занимающими наивысшее положение в криминальной среде.
Потерпевший располагал информацией о том, что в отношение одного из обвиняемых, пользовавшегося авторитетом в криминальной среде, в юношеском возрасте были совершены действия, порочащие его честь и достоинство. Впоследствии, когда между отцом потерпевшего и 41-летним обвиняемым произошел конфликт, в результате которого тот избил мужчину, он, желая отомстить злоумышленнику за нанесение побоев отцу, распространил о нем в криминальной среде оскорбительную информацию.
Желая выяснить отношения с обидчиком, обвиняемый и его знакомый вывезли на автомобиле потерпевшего в лесной массив, расположенный недалеко от грунтовой дороги, ведущей в бывший пионерский лагерь. Действуя группой лиц, один из обвиняемых накинул веревку на шею мужчины и произвел его удушение, а второй – нанес множественные удары ножом в область грудной клетки.
Смерть потерпевшего наступила на месте происшествия от острой кровопотери.
По уголовному делу прокурором утверждено обвинительное заключение и оно направлено в суд для рассмотрения по существу.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
- 15:11 Сегодня В сахалинском министерстве здравоохранения произошли кадровые перестановки
09:28 Сегодня В Охе из-за метели отменили занятия в школах
10:53 Сегодня В Южно-Сахалинске капитально отремонтировали участок северо-западного объезда
11:15 Сегодня Три уличных торговых комплекса в Южно-Сахалинске получат новый внешний облик
- 17:11 24 Ноября Мобилизованные сахалинцы учатся корректировать огонь артиллерии
- 15:38 25 Ноября На севера Сахалина ожидается метель и усиление ветра
10:39 24 Ноября Иностранец на Сахалине пообещал обучить вождению островитянку, взял деньги и пропал
09:21 25 Ноября Не дошираком единым или как выжить бедному студенту на Сахалине
12:12 1 Ноября Завершился региональный интенсив по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями Сахалинской области
16:17 17 Ноября Сахалинские артисты выступят перед островными военнослужащими в зоне СВО
- 12:26 18 Ноября Валерий Лимаренко добивается возвращения многодетных отцов из зоны СВО
16:26 3 Ноября Города Сахалинской области стали более благоустроенными
Выбор редакции
- 10:58 23 Ноября Медиахолдинг АСТВ объявил конкурс на самый вкусный оливье среди непрофессионалов
- 14:27 17 Ноября В VII Спартакиады пенсионеров России Сахалинская сборная заняла 4 место
- 16:26 3 Ноября Города Сахалинской области стали более благоустроенными
- 15:48 3 Ноября Завершается капитальный ремонт ул. Авиационной
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?