Тихоокеанское
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На Сахалине раскрыто убийство, совершенное почти 20 лет назад

На Сахалине раскрыто убийство, совершенное почти 20 лет назад

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Корсаковским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Сахалинской области 50-летнему и 41-летнему ранее неоднократно судимым местным жителям предъявлено обвинение в совершении убийства группой лиц, рассказали ТИА "Острова" в региональном следственном комитете.

В августе 2003 года в Корсакове было возбуждено уголовное дело по факту обнаружения в лесном массиве тела 23-летнего местного жителя с признаками насильственной смерти в виде колото-резаных ранений грудной клетки (ч. 1 ст. 105 УК РФ).

Длительное время преступление оставалось не раскрытым, а лица, причастные к его совершению, не были установлены, однако, следователи, следователи-криминалисты отдела криминалистики и сотрудники уголовного розыска продолжали по нему работать. В ходе проведения следственных действий, на основании материалов оперативно-розыскных мероприятий, предоставленных ОУР ОМВД России по Корсаковскому городскому округу, результатов судебных экспертиз, установлено, что к смерти корсаковца причастны двое его знакомых.

По версии следствия, потерпевший и обвиняемые являлись приверженцами криминальной идеологии и соблюдали нормы и правила поведения, насаждаемые лицами, пользующимися авторитетом и занимающими наивысшее положение в криминальной среде.

Потерпевший располагал информацией о том, что в отношение одного из обвиняемых, пользовавшегося авторитетом в криминальной среде, в юношеском возрасте были совершены действия, порочащие его честь и достоинство. Впоследствии, когда между отцом потерпевшего и 41-летним обвиняемым произошел конфликт, в результате которого тот избил мужчину, он, желая отомстить злоумышленнику за нанесение побоев отцу, распространил о нем в криминальной среде оскорбительную информацию.  

Желая выяснить отношения с обидчиком, обвиняемый и его знакомый вывезли на автомобиле потерпевшего в лесной массив, расположенный недалеко от грунтовой дороги, ведущей в бывший пионерский лагерь. Действуя группой лиц, один из обвиняемых  накинул веревку на шею мужчины и произвел его удушение, а второй – нанес множественные удары ножом в область грудной клетки.  

Смерть потерпевшего наступила на месте происшествия от острой кровопотери.

По уголовному делу прокурором утверждено обвинительное заключение и оно направлено в суд для рассмотрения по существу.

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