Тихоокеанское
информационное агентство
24 Ноября 2022
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10:37, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинка по телефону своей знакомой оформила себе микрозайм

Сахалинка по телефону своей знакомой оформила себе микрозайм

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделом ОМВД России по Холмскому городскому округу завершено расследование уголовного дела в отношении 19-летней местной жительницы, обвиняемой в мошенничестве и хищении чужого имущества, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Установлено, что 6 сентября 2021 года обвиняемая, воспользовавшись тем, что в находящемся в ее пользовании сотовом телефоне имеются сохраненные личные данные своей знакомой для доступа в личный кабинет, вошла в чужое приложение. К личному кабинету была привязана банковская карта и путем введения кода подтверждения, поступившего на указанный телефон, оформила в микрофинансовой организации заем, похитив денежные средства на сумму 6 000 рублей. Похищенным распорядилась по своему усмотрению.

Своими умышленными действиями обвиняемая совершила преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества, совершенное путем обмана.

Она же в период времени с 7 января по 24 января 2022 года, находясь на своем рабочем месте и имея свободный доступ к вверенным ей денежным средствам, находящимся в кассе офиса, присвоила 101 187 рублей 60 копеек. Похищенными денежными средствами впоследствии она распорядилась по своему усмотрению.

Своими умышленными действиями обвиняемая совершила преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 160 УК РФ – присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному.

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