Сахалинка по телефону своей знакомой оформила себе микрозайм

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделом ОМВД России по Холмскому городскому округу завершено расследование уголовного дела в отношении 19-летней местной жительницы, обвиняемой в мошенничестве и хищении чужого имущества, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Установлено, что 6 сентября 2021 года обвиняемая, воспользовавшись тем, что в находящемся в ее пользовании сотовом телефоне имеются сохраненные личные данные своей знакомой для доступа в личный кабинет, вошла в чужое приложение. К личному кабинету была привязана банковская карта и путем введения кода подтверждения, поступившего на указанный телефон, оформила в микрофинансовой организации заем, похитив денежные средства на сумму 6 000 рублей. Похищенным распорядилась по своему усмотрению.

Своими умышленными действиями обвиняемая совершила преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества, совершенное путем обмана.

Она же в период времени с 7 января по 24 января 2022 года, находясь на своем рабочем месте и имея свободный доступ к вверенным ей денежным средствам, находящимся в кассе офиса, присвоила 101 187 рублей 60 копеек. Похищенными денежными средствами впоследствии она распорядилась по своему усмотрению.

Своими умышленными действиями обвиняемая совершила преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 160 УК РФ – присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному.