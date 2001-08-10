Тихоокеанское
информационное агентство
28 Июня 2022
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11:54, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

На Сахалине бухгалтер образовательного учреждения присвоила почти 3,5 миллиона рублей

На Сахалине бухгалтер образовательного учреждения присвоила почти 3,5 миллиона рублей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделом Отдела МВД России по городскому округу "Охинский" завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего бухгалтера одного из местных образовательных учреждений, обвиняемой присвоении денежных в особо крупном размере, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Установлено, что в период с января 2018 года по август 2021 года, обвиняемая, являясь должностным лицом, при формировании списков сотрудников на заработную плату и другие положенные законом выплаты, указывала неверные суммы. Затем, при передаче информации о начислениях выплат в банк, получившуюся разницу из сформированных ведомостей она переносила в графу со своими персональными данными, не имея на то законного основания. Действуя таким образом, обвиняемая присвоила денежные средства в общей сумме 3 398 321, 83 рублей.

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