На Сахалине бухгалтер образовательного учреждения присвоила почти 3,5 миллиона рублей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделом Отдела МВД России по городскому округу "Охинский" завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего бухгалтера одного из местных образовательных учреждений, обвиняемой присвоении денежных в особо крупном размере, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Установлено, что в период с января 2018 года по август 2021 года, обвиняемая, являясь должностным лицом, при формировании списков сотрудников на заработную плату и другие положенные законом выплаты, указывала неверные суммы. Затем, при передаче информации о начислениях выплат в банк, получившуюся разницу из сформированных ведомостей она переносила в графу со своими персональными данными, не имея на то законного основания. Действуя таким образом, обвиняемая присвоила денежные средства в общей сумме 3 398 321, 83 рублей.