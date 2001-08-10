В Поронайске за сутки сгорели три гаража

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Вечером 15 мая в диспетчерскую Поронайского пожарного отряда поступило сообщение о пожаре на улице Криворучко в райцентре, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ОКУ "Управление ППС".

Пожарный расчет прибыл на место в 18.29. К этому моменту открытым пламенем горели два неэксплуатируемых гаража. Площадь пожара составила 50 квадратных метров. Пожар локализовали в 19.17, а в 20.45 полностью ликвидировали.

В тушении пожара были задействованы семь человек личного состава и две единицы техники.

Еще одно сообщение поступило в 20.48, на улице Фрунзе горел неэксплуатируемый гараж. Площадь пожара составила 15 квадратных метров. Пожар локализовали в 20.59, а в 21.20 полностью ликвидировали.

В тушении пожара были задействованы три человека личного состава и единица техники.

Погибших и пострадавших нет, причины пожаров устанавливаются.