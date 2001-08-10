В Холмске эвакуируют экипаж севшего на мель судна

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Экипаж севшего на мель в районе Приморского бульвара в Холмске судна "Xing Yuan" принял решение о том, что нуждается в эвакуации, пишет astv.ru. Снимать людей с борта начнут сразу после улучшения погодных условий.

Накануне, 6 декабря, в 23:30 по распоряжению начальника Главного управления МЧС России по Сахалинской области на место посадки судна на мель отправили группу из шести спасателей и трёх единиц техники. Эвакуировать экипаж планируют с помощью канатки.

На данный момент дует сильный ветер, что не позволяет возвести канатку.

На берегу документы моряков проверят пограничники. Затем иностранный экипаж отвезут в гостиницу, где людей осмотрят медики.