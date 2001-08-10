На Сахалине пара приезжих ограбила 87-летнюю старушку, вломившись в квартиру

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске полицейские задержали подозреваемого в ограблении пенсионерки из Охинского района, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Установлено, что 6 ноября в отдел МВД России по городскому округу «Охинский» поступило заявление 87-летней жительницы села Тунгор. Женщина сообщила, что неизвестный ей мужчина, находясь в её квартире, открыто похитил из кошелька более 18 тысяч рублей.

Как выяснили сотрудники полиции, после совершения грабежа подозреваемый направился со своей сожительницей на арендованном автомобиле в островную столицу, где и был спустя несколько дней задержан сотрудниками управления уголовного розыска УМВД России по Сахалинской области во взаимодействии с охинскими коллегами.

Известно, что 32-летний гражданин, как и его сожительница, приезжие. Оперативники располагают информацией, что данные лица, зная об особенности местных жителей сельских поселений часто не запирать входные двери, проникали в их квартиры с целью хищения ценного имущества. Когда же хозяева застигали их у себя в жилище, незваные гости предлагали приобрести у них мёд.

В случае с потерпевшей злоумышленник проник в незапертую квартиру, когда она находилась дома, и во время совершения хищения из кошелька денежных средств был застигнут ею, после чего скрылся с похищенным имуществом в неизвестном направлении.

В настоящее время устанавливается их причастность к совершению аналогичного рода противоправных деяний.