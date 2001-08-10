«Единая Россия» и Общественная палата подписали соглашение о наблюдении за выборами в Госдуму

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

«Единая Россия» подписала соглашение о взаимодействии между Общественной палатой РФ и политическими партиями.

Оно предусматривает обеспечение наблюдения за голосованием на думских выборах.

В соглашении говорится о совместном обсуждении инструментов наблюдения, включая дистанционное электронное голосование (ДЭГ), мониторинге избирательного процесса в дни выборов 18-20 сентября, а также обмене опытом подготовки наблюдателей.

«Для «Единой России» основная цель в этой кампании — легитимный результат. Обеспечить его нам будут помогать почти 200 тысяч наблюдателей, подготовкой которых мы занимаемся непрерывно. У нас создана технологическая платформа, позволяющая в режиме реального времени отслеживать всё происходящее на избирательных участках, и я призываю все политические партии к конструктивному взаимодействию», — сказал член Генсовета «Единой России», сенатор Сергей Перминов.

На выборах 2026 года по всей стране будут работать свыше 89 тысяч участковых избирательных комиссий.

По словам Сергея Перминова, в каждом субъекте РФ партия развернёт ситуационный центры для наблюдения за ходом голосования и проверки сообщений о возможных нарушениях.

«В преддверии Единого дня голосования в Сахалинской области традиционно формируется пул наблюдателей для работы на избирательных участках. Данные мониторинга, который они будут вести в течение всех трех дней выборов, с 18 по 20 сентября, будут оперативно поступать в Центр общественного наблюдения — это открытая площадка, которую организует Общественная палата Сахалинской области. Фактически это механизм, который позволяет существенно упростить рассмотрение возможных спорных случаев, которые могут произойти на избирательных участках, урегулировать претензии от избирателей, которые могут превратиться в жалобы. Самое главное значение Центра общественного наблюдения — это гарантия открытого, прозрачного голосования, обеспечение легитимности и законности выборов. Единая Россия в избирательной кампании любого уровня отстаивает соблюдение принципов честной, конкурентной выборной борьбы в равных условиях. Поэтому представители партии, конечно же, будут присутствовать и в Центре общественного наблюдения, чтобы со своей стороны обеспечить контроль организации голосования и защитить право граждан на выбор своих представителей в Государственную Думу IX созыва. В Сахалинской области взаимодействие регионального отделения Единой России с Общественной палатой многократно отработано на практике, и мы готовы вновь сотрудничать как при подготовке к Единому дню голосования, так и в дни выборов», — подчеркнул руководитель фракции Единой России в Сахалинской областной Думе Алексей Плотников.

Напомним, ранее Центризбирком зарегистрировал утверждённый на первом этапе Съезда партии список «Единой России» на выборах в Госдуму. В него вошли более 600 человек. В пятёрке лидеров списка: министр иностранных дел России Сергей Лавров; мэр Москвы Сергей Собянин; Герой России, заместитель гендиректора ВГТРК Евгений Поддубный; уполномоченный при Президенте России по правам ребёнка Мария Львова-Белова; Герой России, начальник Главного штаба Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» Владислав Головин.