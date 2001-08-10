Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Военнослужащие Восточного военного округа, заключившие контракты с Минобороны России в гвардейском мотострелковом соединении на Сахалине, обучаются тактике действий при захвате опорных пунктов «противника».

Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе Восточного военного округа, главная особенность текущего курса – отработка штурмовых действий в тесной связке с расчётами беспилотных летательных аппаратов. Перед тем как штурмовые группы выдвигаются на рубеж атаки, операторы БПЛА проводят воздушную разведку местности. Они вскрывают систему обороны, выявляют замаскированные пулемётные гнёзда условного противника и корректируют действия пехоты в режиме реального времени.

Инструктор с позывным «Цыган» отметил: «Мы стараемся проводить занятия максимально динамично и приближенно к реальности. Сейчас штурмовики и операторы БПЛА учатся работать как единый механизм. Окопы, блиндажи и позиции для тренировок у нас на полигоне очень похожи на те, что использует противник в зоне СВО».

Программа подготовки военнослужащих на сахалинском полигоне «Троицкий» включает различные элементы, которые внедрены в процесс обучения бойцов с учётом опыта, полученного в ходе специальной военной операции.