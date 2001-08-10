На Сахалине военнослужащие ВВО учатся штурмовать позиции в связке с операторами БПЛА
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Военнослужащие Восточного военного округа, заключившие контракты с Минобороны России в гвардейском мотострелковом соединении на Сахалине, обучаются тактике действий при захвате опорных пунктов «противника».
Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе Восточного военного округа, главная особенность текущего курса – отработка штурмовых действий в тесной связке с расчётами беспилотных летательных аппаратов. Перед тем как штурмовые группы выдвигаются на рубеж атаки, операторы БПЛА проводят воздушную разведку местности. Они вскрывают систему обороны, выявляют замаскированные пулемётные гнёзда условного противника и корректируют действия пехоты в режиме реального времени.
Инструктор с позывным «Цыган» отметил: «Мы стараемся проводить занятия максимально динамично и приближенно к реальности. Сейчас штурмовики и операторы БПЛА учатся работать как единый механизм. Окопы, блиндажи и позиции для тренировок у нас на полигоне очень похожи на те, что использует противник в зоне СВО».
Программа подготовки военнослужащих на сахалинском полигоне «Троицкий» включает различные элементы, которые внедрены в процесс обучения бойцов с учётом опыта, полученного в ходе специальной военной операции.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
15:10 23 Ноября В Южно-Сахалинске прошли благотворительные массовые катания на льду
10:53 24 Ноября В детском саду Южно-Сахалинска из коробок и крышек построили игрушечный город
09:11 23 Ноября За выходные на Сахалине автоинспекторы задержали 14 нетрезвых водителей и 30 – без прав
09:13 24 Ноября Почти 4000 нарушений зафиксировали камеры на дорогах Сахалина за сутки
11:06 30 Октября За 29 октября на Сахалине зарегистрировали пять ДТП с пострадавшими
08:03 5 Ноября Полиция Южно-Сахалинска выяснила куда ушли похищенные у дольщиков деньги
14:36 12 Ноября На Сахалине в 2026 году обустроили 30 автобусных остановок
10:29 6 Ноября Почти 3000 нарушений зафиксировали камеры на дорогах Сахалина за сутки
Выбор редакции
- 11:24 Вчера Кадеты узнали о профессии следователя в главной библиотеке Сахалина
- 10:48 26 Ноября Сахалинский зоопарк присоединится к Всероссийской неделе "Открыто для всех"
- 10:53 24 Ноября В детском саду Южно-Сахалинска из коробок и крышек построили игрушечный город
- 15:10 23 Ноября В Южно-Сахалинске прошли благотворительные массовые катания на льду
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Сейчас, через 6 лет после COVID, как вы думаете: сильно ли он повлиял на вашу жизнь?