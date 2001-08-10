На форуме ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!" обсудят инвестиции в совместные производства России и Китая
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В рамках 17-го инвестиционного форума ВТБ «РОССИЯ ЗОВЕТ!» пройдет панельная сессия, посвященная развитию инвестиций в совместные российско-китайские производства. Участники обсудят кооперацию в нефтехимии, глубокой переработке сырья и выпуске телекоммуникационного и железнодорожного оборудования.
Модератором дискуссии выступит старший вице-президент ВТБ Дмитрий Средин. В обсуждении примут участие основатель корпорации АЕОН Роман Троценко, первый заместитель генерального директора РЖД Вадим Михайлов, председатель правления и генеральный директор СИБУРа Михаил Карисалов, президент «ЭР-Телеком Холдинга» Андрей Кузяев, а также председатель Союза китайских предпринимателей в России Чжоу Лицюнь.
Участники сессии планируют обсудить экономику совместных промышленных проектов — долгосрочный спрос, гарантии загрузки будущих предприятий и готовность необходимой инфраструктуры. Отдельная тема — синхронизация запуска производств с развитием железнодорожной инфраструктуры и условия, на которых банки могли бы ускорять согласование финансирования таких проектов.
По словам Дмитрия Средина, Россия и Китай десятилетиями сотрудничают в промышленности, а в 2026 году товарооборот между странами, по прогнозу, превысит 270 млрд долларов. Эта оценка в целом согласуется с прогнозами других официальных лиц: ранее в ноябре вице-премьер и министр финансов РФ Антон Силуанов озвучил прогноз, по которому объем взаимной торговли с Китаем по итогам 2026 года может достичь 280 миллиардов долларов, а торговый представитель РФ в КНР говорил, что товарооборот может достичь 270–280 миллиардов долларов.
Средин отметил, что там, где опыт поставок уже подтвердил устойчивый спрос, партнеры могут инвестировать в технологии и создавать новые производства. Позицию китайского бизнеса на сессии представит Чжоу Лицюнь, который расскажет, в каких отраслях китайские компании видят возможности для совместных инвестиций.
В рамках 17-го инвестиционного форума ВТБ «РОССИЯ ЗОВЕТ!» пройдет панельная сессия, посвященная развитию инвестиций в совместные российско-китайские производства. Участники обсудят кооперацию в нефтехимии, глубокой переработке сырья и выпуске телекоммуникационного и железнодорожного оборудования.
Модератором дискуссии выступит старший вице-президент ВТБ Дмитрий Средин. В обсуждении примут участие основатель корпорации АЕОН Роман Троценко, первый заместитель генерального директора РЖД Вадим Михайлов, председатель правления и генеральный директор СИБУРа Михаил Карисалов, президент «ЭР-Телеком Холдинга» Андрей Кузяев, а также председатель Союза китайских предпринимателей в России Чжоу Лицюнь.
Участники сессии планируют обсудить экономику совместных промышленных проектов — долгосрочный спрос, гарантии загрузки будущих предприятий и готовность необходимой инфраструктуры. Отдельная тема — синхронизация запуска производств с развитием железнодорожной инфраструктуры и условия, на которых банки могли бы ускорять согласование финансирования таких проектов.
По словам Дмитрия Средина, Россия и Китай десятилетиями сотрудничают в промышленности, а в 2026 году товарооборот между странами, по прогнозу, превысит 270 млрд долларов. Эта оценка в целом согласуется с прогнозами других официальных лиц: ранее в ноябре вице-премьер и министр финансов РФ Антон Силуанов озвучил прогноз, по которому объем взаимной торговли с Китаем по итогам 2026 года может достичь 280 миллиардов долларов, а торговый представитель РФ в КНР говорил, что товарооборот может достичь 270–280 миллиардов долларов.
Средин отметил, что там, где опыт поставок уже подтвердил устойчивый спрос, партнеры могут инвестировать в технологии и создавать новые производства. Позицию китайского бизнеса на сессии представит Чжоу Лицюнь, который расскажет, в каких отраслях китайские компании видят возможности для совместных инвестиций.
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