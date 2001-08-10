Сахалинский рядовой Николай Алтаев получил медаль "За боевые отличия"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Военнослужащий армейского корпуса Восточного военного округа, дислоцированного на Сахалине, рядовой Николай Алтаев награждён медалью «За боевые отличия».
Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе Восточного военного округа, Николай родом из Ростовской области. На гражданке у него был свой сервис по ремонту бытовой техники: занимался радиоэлектроникой, паял, разбирался в схемах, ремонтировал дроны. В сентябре 2024 года он решил подписать контракт. Командование, узнав о его технической подготовке, назначило его инструктором на полигоне, где он обучал военнослужащих устройству беспилотников и подготовке к полётам. С мая 2025 года работает в лаборатории БПЛА.
Боевой опыт Николая начался в населённом пункте Комар, где он наладил работу дронов на позиции, после чего расчёты начали минировать тылы противника.
Сейчас основная задача военнослужащего – оптика. Он печатает корпуса и шпули на 3D-принтере, наматывает оптоволокно нужной длины, сваривает оптику с пигтейлами, устанавливает медиаконвертеры. По его словам, оптоволоконные дроны не боятся РЭБ, рельефа и помех, однако требуют умения летать на малой высоте и прокладывать нить без обрывов. Военнослужащий продолжает обучать молодых пилотов и участвовать в испытаниях беспилотников.
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