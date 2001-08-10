Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Военнослужащий армейского корпуса Восточного военного округа, дислоцированного на Сахалине, рядовой Николай Алтаев награждён медалью «За боевые отличия».

Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе Восточного военного округа, Николай родом из Ростовской области. На гражданке у него был свой сервис по ремонту бытовой техники: занимался радиоэлектроникой, паял, разбирался в схемах, ремонтировал дроны. В сентябре 2024 года он решил подписать контракт. Командование, узнав о его технической подготовке, назначило его инструктором на полигоне, где он обучал военнослужащих устройству беспилотников и подготовке к полётам. С мая 2025 года работает в лаборатории БПЛА.

Боевой опыт Николая начался в населённом пункте Комар, где он наладил работу дронов на позиции, после чего расчёты начали минировать тылы противника.

Сейчас основная задача военнослужащего – оптика. Он печатает корпуса и шпули на 3D-принтере, наматывает оптоволокно нужной длины, сваривает оптику с пигтейлами, устанавливает медиаконвертеры. По его словам, оптоволоконные дроны не боятся РЭБ, рельефа и помех, однако требуют умения летать на малой высоте и прокладывать нить без обрывов. Военнослужащий продолжает обучать молодых пилотов и участвовать в испытаниях беспилотников.