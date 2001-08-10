Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине военнослужащие Восточного военного округа, заключившие первые контракты с Министерством обороны, проходят интенсивный курс тактической медицины.

Как сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе Восточного военного округа, занятия проходят на полигоне армейского корпуса под руководством опытных инструкторов — специалистов медицинской службы и участников специальной военной операции. Мотострелки обучаются алгоритмам спасения жизни.

Военнослужащие изучают и отрабатывают применение штатных и подручных средств для оказания доврачебной помощи, а также учатся оказывать самопомощь при ранениях различной степени тяжести.

Особое внимание в ходе подготовки уделяется остановке кровотечений. Бойцы отрабатывают наложение жгутов и турникетов, тампонирование ран, а также учатся грамотно использовать штатные аптечки.

Кроме того, на учебной площадке полигона «Троицкий» военнослужащие тренируются скрытно подбираться к условно раненому товарищу под огнем «противника», оказывать первую помощь и проводить эвакуацию с поля боя в безопасную зону с использованием эвакуационных строп и подручных средств.

Курс тактической медицины — обязательный элемент подготовки каждого военнослужащего вне зависимости от военно-учётной специальности. Полученные навыки бойцы закрепят в ходе дальнейшего боевого слаживания подразделений.