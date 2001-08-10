На Сахалине военнослужащие проходят интенсивный курс тактической медицины
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На Сахалине военнослужащие Восточного военного округа, заключившие первые контракты с Министерством обороны, проходят интенсивный курс тактической медицины.
Как сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе Восточного военного округа, занятия проходят на полигоне армейского корпуса под руководством опытных инструкторов — специалистов медицинской службы и участников специальной военной операции. Мотострелки обучаются алгоритмам спасения жизни.
Военнослужащие изучают и отрабатывают применение штатных и подручных средств для оказания доврачебной помощи, а также учатся оказывать самопомощь при ранениях различной степени тяжести.
Особое внимание в ходе подготовки уделяется остановке кровотечений. Бойцы отрабатывают наложение жгутов и турникетов, тампонирование ран, а также учатся грамотно использовать штатные аптечки.
Кроме того, на учебной площадке полигона «Троицкий» военнослужащие тренируются скрытно подбираться к условно раненому товарищу под огнем «противника», оказывать первую помощь и проводить эвакуацию с поля боя в безопасную зону с использованием эвакуационных строп и подручных средств.
Курс тактической медицины — обязательный элемент подготовки каждого военнослужащего вне зависимости от военно-учётной специальности. Полученные навыки бойцы закрепят в ходе дальнейшего боевого слаживания подразделений.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
15:10 23 Ноября В Южно-Сахалинске прошли благотворительные массовые катания на льду
10:53 24 Ноября В детском саду Южно-Сахалинска из коробок и крышек построили игрушечный город
09:11 23 Ноября За выходные на Сахалине автоинспекторы задержали 14 нетрезвых водителей и 30 – без прав
09:13 24 Ноября Почти 4000 нарушений зафиксировали камеры на дорогах Сахалина за сутки
11:06 30 Октября За 29 октября на Сахалине зарегистрировали пять ДТП с пострадавшими
08:03 5 Ноября Полиция Южно-Сахалинска выяснила куда ушли похищенные у дольщиков деньги
14:36 12 Ноября На Сахалине в 2026 году обустроили 30 автобусных остановок
10:29 6 Ноября Почти 3000 нарушений зафиксировали камеры на дорогах Сахалина за сутки
Выбор редакции
- 11:24 Вчера Кадеты узнали о профессии следователя в главной библиотеке Сахалина
- 10:48 26 Ноября Сахалинский зоопарк присоединится к Всероссийской неделе "Открыто для всех"
- 10:53 24 Ноября В детском саду Южно-Сахалинска из коробок и крышек построили игрушечный город
- 15:10 23 Ноября В Южно-Сахалинске прошли благотворительные массовые катания на льду
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Сейчас, через 6 лет после COVID, как вы думаете: сильно ли он повлиял на вашу жизнь?