Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Олег Кожемяко работает на Сахалине. В центре внимания — масштабная модернизация порта Корсаков.

В рамках проекта завершается реконструкция Рыбного порта. Также предстоит реконструкция причалов Южного погрузочного района, строительство волнозащитного мола и углубление акватории и подходного канала для приема крупнотоннажных судов.

После дноуглубительных работ глубина канала достигнет 11,4 метра. Это обеспечит прием судов с осадкой до 9-10 метров и позволит заходить в порт крупнотоннажным судам, в том числе рыбопромысловому флоту.

Кроме того, обсудили реконструкцию автодорожного моста и берегоукрепление в порту. Модернизация морской гавани на Сахалине ведется при поддержке президента Владимира Путина.